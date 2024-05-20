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Биатлонистка Наталия Шевченко: то, что нас отстранили, сыграло мне на руку

Биатлонистка Наталия Шевченко: то, что нас отстранили, сыграло мне на руку
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Лучшая биатлонистка России – 2023/2024 Наталия Шевченко рассказала о том, как относится к отстранению российских спортсменов от международных стартов и следила ли она за Кубком мира.

«То, что нас отстранили от международных стартов, сыграло мне на руку. Смогла за два года посмотреть на девчонок на внутрироссийских стартах. За Кубком мира я наблюдала не пристально, но отдельные результаты видела, а последние гонки даже посмотрела. Лиза Виттоцци, которая завоевала «Хрустальный глобус», молодец, у девочек была очень плотная борьба. Боятся ли меня иностранные биатлонистки? Не знаю. Я с ними не общаюсь. Я же там не была ещё, даже не знакомилась с ними», — приводит слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, российские биатлонисты не выступают на международной арене с февраля 2022 года. Так Международная ассоциация биатлонистов отреагировала на ситуацию на Украине.

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