«Особо ничего не изменилось». Наталия Шевченко — о включении в пул тестирования IBU

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала о включении в пул тестирования Международного союза биатлонистов (IBU).

«После включения меня в международный пул ещё не было ни одного тестирования с их стороны. РУСАДА проводило тестирование. Поэтому изменения по отношению к себе пока не смогла ощутить. С моей стороны ничего не поменялось. Это заполнение системы АДАМС. Добавилось то, что я обязательно должна устанавливать

одночасовое окно. Но, в принципе, я его всегда устанавливала и в российском пуле тестирования. Поэтому для меня особо ничего не поменялось», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Ранее стало известно, что Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко были признаны лучшими биатлонистами прошедшего сезона по результатам рейтинга СБР.