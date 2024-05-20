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«Особо ничего не изменилось». Наталия Шевченко — о включении в пул тестирования IBU

«Особо ничего не изменилось». Наталия Шевченко — о включении в пул тестирования IBU
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала о включении в пул тестирования Международного союза биатлонистов (IBU).

«После включения меня в международный пул ещё не было ни одного тестирования с их стороны. РУСАДА проводило тестирование. Поэтому изменения по отношению к себе пока не смогла ощутить. С моей стороны ничего не поменялось. Это заполнение системы АДАМС. Добавилось то, что я обязательно должна устанавливать
одночасовое окно. Но, в принципе, я его всегда устанавливала и в российском пуле тестирования. Поэтому для меня особо ничего не поменялось», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Ранее стало известно, что Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко были признаны лучшими биатлонистами прошедшего сезона по результатам рейтинга СБР.

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