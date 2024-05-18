Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

У французских биатлонистов Селии Эмонье и Симона Детьё родилась дочь

У французских биатлонистов Селии Эмонье и Симона Детьё родилась дочь
Комментарии

У французских биатлонистов Селии Эмонье и Симона Детьё родилась дочь. Девочку назвали Ханной.

Фото: личный архив селии эмонье

Поженились бывшие французские биатлонисты в мае прошлого года в городе Ле Фур во Франции.

Напомним, в июне 2021 года у Эмонье и Детьё родился ребёнок. Пара назвала сына Жюлем.

Детьё является олимпийским чемпионом 2018 года в смешанной эстафете и чемпионом мира 2020 года в мужской эстафете. Эмонье — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года в женской эстафете. Эмонье завершила карьеру в 2020 году, Детьё ушёл из профессионального биатлона в 2022 году.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион и обладатель двух золотых медалей мировых первенств шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон впервые стал отцом.

Материалы по теме
Фото
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон впервые стал отцом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android