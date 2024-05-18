У французских биатлонистов Селии Эмонье и Симона Детьё родилась дочь. Девочку назвали Ханной.

Фото: личный архив селии эмонье

Поженились бывшие французские биатлонисты в мае прошлого года в городе Ле Фур во Франции.

Напомним, в июне 2021 года у Эмонье и Детьё родился ребёнок. Пара назвала сына Жюлем.

Детьё является олимпийским чемпионом 2018 года в смешанной эстафете и чемпионом мира 2020 года в мужской эстафете. Эмонье — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года в женской эстафете. Эмонье завершила карьеру в 2020 году, Детьё ушёл из профессионального биатлона в 2022 году.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион и обладатель двух золотых медалей мировых первенств шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон впервые стал отцом.