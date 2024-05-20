Казакевич — о фото из самолёта с Мироновой: стартуем в новый подготовительный сезон

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич опубликовала в социальных сетях фото из самолёта с коллегами по сборной России. Помимо Казакевич, на него попали Светлана Миронова, Тамара Дербушева и юниорка Инна Терещенко.
«Стартуем в новый подготовительный сезон-2024/2025. Первая станция — Раубичи», — подписала фото Казакевич.
Фото: из личного архива Ирины Казакевич
Отметим, что в основной состав сборной России для подготовки к следующему сезону вошли лишь Казакевич и Дербушева.
26-летняя Казакевич — призёр чемпионата мира среди юниоров и чемпионата России, заслуженный мастер спорта.
Напомним, в настоящий момент российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов являются Кубок России и Кубок Содружества.