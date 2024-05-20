Наталия Шевченко: не ожидала от себя таких результатов в биатлоне, когда переходила из лыж

Лучшая биатлонистка России по итогам сезона-2023/2024, бывшая лыжница Наталия Шевченко призналась, что таких результатов от себя не ожидала.

«Когда я переходила в биатлон, не ожидала от себя таких результатов в такой короткий срок. Но я работала, и всё так сложилось. Рада, что СБР согласились и пошли на такой эксперимент – приглашать спортсменов из лыжных гонок – и приняли меня в биатлонную семью. Очень счастлива от сезона и его результатов. Конечно, в начале моего пути коллеги не воспринимали меня всерьёз, но с повышением результатов они свыклись. Уже к концу первого сезона стали считаться со мной. Рада, что меня воспринимают как лидера. Ведь они так долго тренируются, а тут я появилась и за два года показала такой результат. Но у всех всё впереди. Будем тянуться друг за другом», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко были признаны лучшими биатлонистами прошедшего сезона по результатам рейтинга СБР.