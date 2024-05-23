Губерниев — о календаре СБР на сезон-2024/2025: молодцы! Сделали всё, как я и говорил!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев позитивно отреагировал на календарь основных соревнований под эгидой Союза биатлонистов России (СБР) на сезон-2024/2025. Речь идёт о Кубке России, чемпионате России и Кубке Содружества.

«Вот ведь молодцы, мои верные сомысленники из СБР! Сделали всё, как я неоднократно и говорил! Максимум контактных дисциплин!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне Губерниев действительно неоднократно критиковал руководство СБР за пренебрежение к контактным дисциплинам.

Старт зимнего сезона пройдёт в Ханты-Мансийске. Там состоятся второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества и первые два этапа Альфа-Банк Кубка России. Затем биатлонный караван переместится в Ижевск, а последний старт в календарном году пройдёт в Чайковском. В январе биатлонистам предстоят соревнования в Рязани, Раубичах и Дёмине. В феврале Уфа примет Всероссийские соревнования, а финал КР примет Златоуст. Последний старт в календаре примет Мурманск. Там пройдёт заключительный этап КС.