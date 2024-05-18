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Сборная Финляндии по биатлону определила состав на сезон-2024/2025

Сборная Финляндии по биатлону определила состав на сезон-2024/2025
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Финляндия представила состав мужской и женской команд на сезон-2024/2025. В команду возвращается Теро Сеппяля, а Эрика Яэнкаэ будет тренироваться во Франции.

Теро Сеппяля в прошлом году готовился самостоятельно, а в этом решил вернуться в коллектив. Вместе с ним выступят Артту Хейккинен, Олли Хиденсало, Отто Инвениус, Йонни Муккала и Якко Ранта. Что касается женской сборной, то Эрика Яэнкаэ решила провести тренировки во Франции. Таким образом, в состав группы входят Суви Минккинен, Ноора Кайса Керянен, Венла Лехтонен, Соня Лейнамо.

Тренировать всех будет норвежец Эрик Бартлетт Кулстад, а первая тренировка запланирована на 27 мая в Вуокатти (Финляндия).

Сезон-2024/2025 Кубка мира начнётся 30 ноября 2024 года в Контиолахти (Финляндия) и завершится 23 марта 2025 года в Хольменколлене (Норвегия).

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