Стали известны обладатели Кубка регионов СБР — 2023/2024 по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) подвёл итоги общекомандного зачёта федераций биатлона субъектов Российской Федерации в пяти возрастных категориях в спортивном сезоне-2023/2024.
Общекомандный зачет:
1. ХМАО-Югра — 13 530 очков.
2. Тюменская область — 13 412.
3. Свердловская область — 12 598.
4. Московская область — 11 676,5.
5. Красноярский край — 11 444,5.
6. Ямало — Ненецкий AO — 11 172,5.
Мужчины:
1. Тюменская область — 6727,5.
2. ХМАО-Югра — 6592.
3. Ямало — Ненецкий AO — 5863,5.
4. Республика Башкортостан — 5589.
5. Московская область — 5571,5.
6. новосибирская область — 5334,5.
Женщины:
1. Свердловская область — 7447,5.
2. ХМАО-Югра — 6938.
3. Тюменская область — 6684,5.
4. Красноярский край — 6301.
5. Московская область — 6105.
6. Ямало — Ненецкий AO — 5309.
Рейтинг подсчитывался по итогам 19 гонок, которые состоялись в рамках Кубка России — 2023/2024, Спартакиады сильнейших спортсменов — 2024 и чемпионата страны. Также в зачёт пошёл спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе. Победителям будут вручены традиционные Кубки регионов СБР.