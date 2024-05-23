Стали известны обладатели Кубка регионов СБР — 2023/2024 по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) подвёл итоги общекомандного зачёта федераций биатлона субъектов Российской Федерации в пяти возрастных категориях в спортивном сезоне-2023/2024.

Общекомандный зачет:

1. ХМАО-Югра — 13 530 очков.

2. Тюменская область — 13 412.

3. Свердловская область — 12 598.

4. Московская область — 11 676,5.

5. Красноярский край — 11 444,5.

6. Ямало — Ненецкий AO — 11 172,5.

Мужчины:

1. Тюменская область — 6727,5.

2. ХМАО-Югра — 6592.

3. Ямало — Ненецкий AO — 5863,5.

4. Республика Башкортостан — 5589.

5. Московская область — 5571,5.

6. новосибирская область — 5334,5.

Женщины:

1. Свердловская область — 7447,5.

2. ХМАО-Югра — 6938.

3. Тюменская область — 6684,5.

4. Красноярский край — 6301.

5. Московская область — 6105.

6. Ямало — Ненецкий AO — 5309.

Рейтинг подсчитывался по итогам 19 гонок, которые состоялись в рамках Кубка России — 2023/2024, Спартакиады сильнейших спортсменов — 2024 и чемпионата страны. Также в зачёт пошёл спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе. Победителям будут вручены традиционные Кубки регионов СБР.