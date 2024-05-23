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«Я ещё могу удивить». Тарьей Бё — о планах на будущий сезон

«Я ещё могу удивить». Тарьей Бё — о планах на будущий сезон
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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё ответил на вопрос о своих планах на будущий сезон.

«Я пока не знаю, буду ли выступать в следующем сезоне, но чувствую, что появляется нужный настрой для выступлений. Мне нравится тренироваться, не зная, что ждёт меня дальше. Я пока не хочу принимать каких-то решений. Подготовка в любом случае будет такой же. В прошедшем сезоне я прибавил, и у меня ещё осталась мотивация прогрессировать. Я ещё могу удивить, а завершать карьеру нужно в подходящий для этого момент», — приводит слова Бё-старшего TV2.

В прошедшем сезоне 35-летний Тарьей Бё занял второе место в общем зачёте Кубка мира. Также на его счету три серебряные медали чемпионата мира — 2024.

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