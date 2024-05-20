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Доротея Вирер прокомментировала решение продолжить карьеру до Олимпийских игр 2026 года

Доротея Вирер прокомментировала решение продолжить карьеру до Олимпийских игр 2026 года
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер приняла участие в торжественном открытии новой лыжероллерной трассы «Маргарис» в Кьюза-ди-Пезио, где прокомментировала своё решение продолжить карьеру до Олимпиады-2026 в Милане.

«У меня был не очень лёгкий сезон, к сожалению, я много раз болела гриппом, но я не хотела оставлять всё так, как есть. У меня всё ещё есть страсть к биатлону, мне нравится много работать, разминать шею перед молодыми ребятами. Теперь они совсем щенки! В конце концов, это всего лишь чуть больше полутора лет, я постараюсь продержаться, даже если это будет нелегко», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

33-летняя Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), победительница двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, а также малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

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