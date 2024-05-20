Шевченко высказалась о назначении Шашилова старшим тренером женской сборной

Российская биатлониста Наталия Шевченко рассказала, что с назначением Михаила Шашилова старшим тренером женской сборной в их отношениях ничего не поменялось.

«Как-то по-особенному к этой новости не отнеслась. У нас с ним и до этого всё было хорошо. Отношусь к нему как к большому наставнику, с уважением. С его назначением в наших отношениях ничего не поменялось. Внимание ко мне осталось на том же уровне», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Ранее стало известно, что Наталия Шевченко недавно перенесла операцию на глазах, а её зрение ещё в процессе адаптации.