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Шевченко высказалась о назначении Шашилова старшим тренером женской сборной

Шевченко высказалась о назначении Шашилова старшим тренером женской сборной
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Российская биатлониста Наталия Шевченко рассказала, что с назначением Михаила Шашилова старшим тренером женской сборной в их отношениях ничего не поменялось.

«Как-то по-особенному к этой новости не отнеслась. У нас с ним и до этого всё было хорошо. Отношусь к нему как к большому наставнику, с уважением. С его назначением в наших отношениях ничего не поменялось. Внимание ко мне осталось на том же уровне», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Ранее стало известно, что Наталия Шевченко недавно перенесла операцию на глазах, а её зрение ещё в процессе адаптации.

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