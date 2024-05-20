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Майгуров признал, что российские биатлонисты до сих пор пропускают допинг-тесты

Майгуров признал, что российские биатлонисты до сих пор пропускают допинг-тесты
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Президент СБР Виктор Майгуров сообщил, что практически единственная тема, по которой национальная федерация общается с Международным союзом биатлонистов, – вопросы по антидопинговой работе.

«Этому мы уделяем большое внимание. За год провели 22 антидопинговых мероприятия. Раз в квартал отправляем в IBU отчёт об этом. По сути, это едва ли не единственная тема, по которой мы общаемся с международной федерацией. К сожалению, до сих пор есть спортсмены, которые пропускают допинг-тесты и получают флажки», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Виктор Майгуров заявил, что на всех соревнованиях спортсменам заплатят призовые, а также подвёл итоги Спартакиады сильнейших.

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