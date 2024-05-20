Виктор Майгуров: в некоторых странах наши старты точно смотрят

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о том, что зарубежные коллеги смотрят российский биатлон.

«Я думаю, что в некоторых странах точно посматривают наши старты. Мне говорили, что некоторые коллеги смотрели Спартакиаду сильнейших. Мы ориентируемся на результаты лидеров мирового биатлона, ориентируемся на средние показатели. Ставим задачу перед тренерами, чтобы у нас они были на уровне», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее исполнительный директор СБР Александр Пак рассказал о том, как можно изменить трансляции биатлона на ТВ в лучшую сторону.

Напомним, российские биатлонисты не выступают на международной арене с февраля 2022 года. Так Международная ассоциация биатлонистов отреагировала на ситуацию на Украине.