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Тарьей Бё заработал в 2018 году больше, чем брат Йоханнес, выигравший Олимпиаду

Тарьей Бё заработал в 2018 году больше, чем брат Йоханнес, выигравший Олимпиаду
Биатлон 0

Биатлонист Тарьей Бё стал вторым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Норвегии прошлого года. По информации TV2, банковский счёт Тарьей пополнился на $ 976 тыс. Его брат Йоханнес, завоевавший в 2018 году три олимпийские медали, занял четвёртое место в рейтинге с результатом $ 715 тыс.

Интересно, что самым высокооплачиваемым спортсменом Норвегии по итогам 2018 года стал велогонщик Александр Кристофф из команды UAE Team Emirates. Налогооблагаемый доход спортсмена составил $ 1,469 млн.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Александр Кристофф (велоспорт)
2. Тарьей Бё (биатлон)
3. Мартин Сундбю (лыжные гонки)
4. Йоханнес Бё (биатлон)
5. Уле-Гуннар Сульшер (футбол)
6. Патрик Торенсен (хоккей)
7. Хьетиль Янсруд (горные лыжи)
8. Марит Бьорген (лыжные гонки)
9. Терезе Йохауг (лыжные гонки)
10. Саннер Сагосен (гандбол)

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