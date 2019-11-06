Тарьей Бё заработал в 2018 году больше, чем брат Йоханнес, выигравший Олимпиаду

Биатлонист Тарьей Бё стал вторым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Норвегии прошлого года. По информации TV2, банковский счёт Тарьей пополнился на $ 976 тыс. Его брат Йоханнес, завоевавший в 2018 году три олимпийские медали, занял четвёртое место в рейтинге с результатом $ 715 тыс.



Интересно, что самым высокооплачиваемым спортсменом Норвегии по итогам 2018 года стал велогонщик Александр Кристофф из команды UAE Team Emirates. Налогооблагаемый доход спортсмена составил $ 1,469 млн.



Рейтинг выглядит следующим образом:



1. Александр Кристофф (велоспорт)

2. Тарьей Бё (биатлон)

3. Мартин Сундбю (лыжные гонки)

4. Йоханнес Бё (биатлон)

5. Уле-Гуннар Сульшер (футбол)

6. Патрик Торенсен (хоккей)

7. Хьетиль Янсруд (горные лыжи)

8. Марит Бьорген (лыжные гонки)

9. Терезе Йохауг (лыжные гонки)

10. Саннер Сагосен (гандбол)