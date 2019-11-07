Украинская биатлонистка: мне поставили диагноз рак, а федерации было всё равно

Марьяна Брыкайло, которая ещё в сезоне-2017/18 считалась перспективной украинской биатлонисткой, рассказала, почему ушла из спорта после проваленной эстафеты юниорском чемпионате мира – 2018.
«После эстафеты на чемпионате мира я серьезно задумалась над своим здоровьем. Приехала в Украину, начала бегать по больницам, сдавать много анализов. Но диагноз тут так и не смогли поставить. Чувствовала себя хорошо, но понимала: что-то не так.
Моя врач-гинеколог предложила мне поехать в Чехию, просто на обследование. В Чехии мне окончательно поставили диагноз: рак шейки матки второй стадии. Я решила лечиться заграницей и в сентябре вновь отправилась туда», — приводит слова Брыкайло ua.tribuna.com
Основную операцию Марьяне сделали в Чехии, потом ещё одну в Украине.
«3 декабря меня в Словакии ожидает заключительный этап, связанный с здоровьем. Ожидается неделя пребывания в больнице. Надеюсь, всё пройдет хорошо, и уже можно будет планировать детей.
Я не жалею ни про один день в спорте, но когда ты осознаешь, что могла бы не стать в будущем мамой, понимаешь, что медали всего этого не стоят.
Жизнь после спорта очень изменилась, но в лучшую сторону. Были ли мысли вернуться? Нет, ни разу за первый год я не думала про биатлон и вообще редко смотрела гонки, я начала нейтрально к нему относиться.
Федерация биатлона Украины? Они отвернулись! Даже никто не поинтересовался по сегодняшний день как я! Федерации было все равно», — сказала бывшая биатлонистка.
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