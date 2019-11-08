Драчёв — о составе сборной: скоро будет сумасшедшая конкуренция

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о задачах сборной России на сезон и составе команды на три стартовых этапа Кубка мира, который будет сформирован по итогам проходящего в эти дни тренировочного сбора в Тюмени.

«Примерно мы состав уже представляем — видно же, как спортсмены работают. Но подтвердить уровень им всё равно нужно на тестовых стартах. Кроме того, надо учитывать, что в международном календаре добавилось очень много эстафет. В этом сезоне на Кубке мира будет всего три 15–20 километровые гонки, а эстафет только на первом этапе — четыре. Поэтому составы команд будут определяться именно с учётом эстафет. Хочу подчеркнуть, что в этом году совсем другая команда. Мы видим, как ребята тренируются, насколько они готовы уже сейчас. И с каждым сбором готовность все лучше и лучше.

Каждый регион, каждый тренер, конечно, будет хвалить своего. Но мы хотим выбрать лучших, которые будут участвовать в главных стартах, а не просто потому, что нам нравится этот человек.

Основная задача на сезон – успешно выступить на чемпионате мира. Именно по нему нас оценивают. Мы хоть все Кубки мира выиграем, но, если на чемпионате мира не будет медалей, нас по головке не погладят. Разумеется, будем стараться на чемпионате мира выступить лучше, чем в прошлом году. У нас и девочки очень сильно выросли, и Саша Логинов улучшает результаты с каждым стартом, и Матвей Елисеев. Не сомневаюсь, что в сборной скоро будет сумасшедшая конкуренция», — приводит слова Драчёва пресс-служба ОКР.