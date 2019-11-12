Российский лыжник Казаринов будет выступать за сборную Беларуси по биатлону

Призёр первенства мира и участник Универсиады по лыжным гонкам Егор Казаринов тренируется со сборной Беларуси по биатлону.

Как сообщает News.ru, 22-летний спортсмен из Татарстана выиграл гладкую лыжную гонку на сборе белорусской команды в Тюмени с отрывом более минуты от ближайшего преследователя и отправился на сбор в Контиолахти, где примет участие в биатлонных соревнованиях.

Отсутствие выступлений за сборную России по биатлону даёт ему право уже в предстоящем сезоне выступить за белорусскую команду.

В 2017 году Казаринов завоевал серебро на первенстве мира среди юниоров.