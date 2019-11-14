Экхофф рассказала, чем для неё обернулся поход в туалет перед стартом
Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о забавном случае из своей карьеры.
«Перед стартом в Рупольдинге я уже была в сплошном комбинезоне, но захотела пойти в туалет. В связи с тем, что ремень должен остаться на том же месте, что и после пристрелки, я вытянула одну руку и стянула с себя комбинезон. Когда я закончила, то увидела, что половина комбинезона лежит в унитазе, полном мочи. Но стартовать же надо всё равно, правильно?» — приводит слова Экхофф TV2.
В мае Тириль получила повреждение левого бедра, упав во время тренировки на лыжероллерах в Хольменколлене (Норвегия), а в июле сломала мизинец на левой ноге.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Олимпийская чемпионка биатлонистка Экхофф сломала мизинец на ноге
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