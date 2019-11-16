Миронова: принципиально было выложиться вплоть до самого финиша
Биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала победу во втором отборочном спринте в Тюмени. Несмотря на два промаха, ей удалось опередить соперниц.
«В повторной гонке было уже легче бежать, если говорить о мышечном состоянии. Первый старт прошёл, я проработалась, и ощущения были уже легче. Причина двух промахов на «лёжке»? Поговорила с тренерами. Сказали, что были промахи габаритные. Но хочу отметить, что я начала гонку быстрее, чем первый спринт. Поэтому, возможно, и случились промахи лёжа.
Сегодня принципиально было проработаться полностью. Заставить себя выложиться вплоть до самого финиша», — цитирует Миронову «Тюменская арена».
Благодаря двум победам в контрольных спринтах Миронова выполнила критерии отбора на этапы Кубка мира.
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