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Васильев — о скандале в биатлонной сборной: откровенный обман

Васильев — о скандале в биатлонной сборной: откровенный обман
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал откровенным обманом несоблюдение Союзом биатлонистов России (СБР) принципов отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

«У меня есть сомнения в составе. Есть молодые спортсмены, которые себя хорошо показали, но их не берут в состав. Почему не допустили всех желающих на отборочный старт? На тренерском совете было решено, что допустят всех, а в итоге допустили только основной состав. Как это понимать? Откровенный обман. По ситуации Старых и Глазыриной… В федерации всё так происходит, вертикали управления нет, никто ничего не знает.

Старых и Глазырина должны были себя лучше проявить на этом отборе, но по критериям отбора в контексте этих двух спортсменок и решений по ним возникают вопросы. Почему это не прокомментировать? Почему молчит федерация? Ведь нет даже объяснения", — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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