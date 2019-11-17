Драчёв — о составе сборной: любые критерии принимаются людьми, и возможны ошибки

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв объяснил, почему тренерский штаб сборной России включил Ирину Старых в состав команды для участия в трёх первых этапах Кубка мира, вопреки принятым ранее критериям.
«Старых, будучи второй или третьей в рейтинге страны, не была вызвана на централизованную подготовку в связи с проблемами со здоровьем. Она провела восстановительный процесс, и на тренерском совете было предложено её внести в состав участников контрольных тестов. Она была включена вместе с Екатериной Глазыриной, выполнила все условия, присутствовала на сборе вместе с командой, отбежала всё, выполняла все необходимые критерии для участия в отборах.
Тренерским штабом было предложено рассмотреть кандидатуру Старых для участия в Кубке мира. Обсуждение конкретно по ней проходило долго, так как было необходимо вмешательство правления, потому что прописанные критерии не позволяли ей участвовать в Кубке мира. Я был категорически против изменений, но весь тренерский штаб единогласно заявил, что Ирину Старых необходимо подключить к стартам на трёх первых этапах Кубка мира.
На правлении мы примем какое-то решение по изменениям норм, принятых нами. Любые критерии принимаются людьми, и возможны ошибки. Мы сами их приняли и можем их подправить с учётом мнения тренерского штаба, необходимости спортсмена на этапах Кубка мира. Мы понимаем, что изменения пойдут только на пользу сборной страны и нашим результатам. Я считаю, что вопрос о Старых в составе поднят в СМИ искусственно, и вообще непонятно, кто и с какой целью его поднял. Удивлён непонятным ажиотажем вокруг этого вопроса", — приводит слова Драчёва РИА «Новости».
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