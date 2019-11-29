«Патроны в обмен на коньяк». Глава ФБУ — о бюрократии в украинском биатлоне

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак рассказал об организационных проблемах в украинском биатлоне.
«Сейчас миллионы патронов лежат на складах министерства обороны – тех, что подходят к нашим винтовкам, а такого оружия в армии уже даже нет. И их всё равно уничтожают, потому что у них такое постановление, и невозможно решить бюрократические проблемы. А за бутылку — без проблем. Наш тренер идёт, даёт прапорщику коньяк и получает взамен ящик патронов. А потом сжигают склады, чтобы списать всё это имущество. У нас такое государство.
Надо сознание чиновников менять. С президентом федерации губернатор не считается. Почему я вложил 100 тысяч долларов в черниговскую базу? Когда приехал и увидел, что дети в комнате готовят еду, рядом сушится бельё, нары двухъярусные, щели огромные в окнах — и это в Чернигове, одном из сильнейших биатлонных районов Украины, — я выложил 100 тысяч из собственного кармана, хотя база чужая. Сделали ремонт в комнатах, бойлеры, душ, столовую.
Но я один не могу закрыть по всем областям такие объекты. Если бы власть хотела что-то изменить, она бы сказала: «Тернополь пусть развивает биатлон, ещё какая-то область — бокс, ещё какая-то — фехтование». А когда детские спортивные школы просто отдали областям — а там губернаторам ничего не надо, и всё стало закрываться, — пришлось срочно открывать государственный биатлонный центр олимпийской подготовки в Чернигове, чтобы хотя бы собрать лучших детей и дать им достойную подготовку», — цитирует Брынзака XSport.
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