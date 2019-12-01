Никулина и Сучилов выиграли мега-масс-старт на первом этапе Кубка России

На первом этапе Кубка России по биатлону прошли мега-масс-старты. В соревнованиях у женщин в Тюмени победительницей стала Анна Никулина. Она смогла опередить Валерию Васнецову и Евгению Павлову.



Соревнования у мужчин прошли в Ханты-Мансийске, победу одержал Семён Сучилов. Вторым стал Вадим Филимонов. Третьим финишировал Юрий Шопин.



Биатлон. Кубок России



1-й этап. Ханты-Мансийск

Мужчины. Мега-масс-старт (15 км)

1. Семен Сучилов (Ханты-Манисийск) — 41.29,5 (2+0+1+1)

2. Вадим Филимонов (Ханты-Мансийск) — +3,7 (0+0+0+1)

3. Юрий Шопин (Ульяновская область) — +13,9 (1+1+0+0)

4. Алексей Петров (Башкортостан) — +26,2 (0+1+1+1)

5. Антон Свотин (Псковская область) — +29,1 (0+1+0+0)

6. Дмитрий Абашев (ЯНАО) — +29,7 (0+1+1+0)



1-й этап. Тюмень

Женщины. Мега-масс-старт (12 км)

1. Анна Никулина (Новосибирская область) – 35.48,8 (0+0+1+0)

2. Валерия Васнецова (Пермский край) — +4,4 (0+1+0+0)

3. Евгения Павлова (Новосибирская область) — +19,9 (0+1+0+0)

4. Анастасия Егорова (Мурманская область) — +47,7 (0+1+0+1)

5. Ульяна Кайшева (Удмуртия) — +1.08,7 (0+2+0+0)

6. Ляйсан Бикташева (Новосибирская область) — +1.13,1 (0+1+1+1).