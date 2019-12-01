Никулина и Сучилов выиграли мега-масс-старт на первом этапе Кубка России

На первом этапе Кубка России по биатлону прошли мега-масс-старты. В соревнованиях у женщин в Тюмени победительницей стала Анна Никулина. Она смогла опередить Валерию Васнецову и Евгению Павлову.
Соревнования у мужчин прошли в Ханты-Мансийске, победу одержал Семён Сучилов. Вторым стал Вадим Филимонов. Третьим финишировал Юрий Шопин.
Биатлон. Кубок России
1-й этап. Ханты-Мансийск
Мужчины. Мега-масс-старт (15 км)
1. Семен Сучилов (Ханты-Манисийск) — 41.29,5 (2+0+1+1)
2. Вадим Филимонов (Ханты-Мансийск) — +3,7 (0+0+0+1)
3. Юрий Шопин (Ульяновская область) — +13,9 (1+1+0+0)
4. Алексей Петров (Башкортостан) — +26,2 (0+1+1+1)
5. Антон Свотин (Псковская область) — +29,1 (0+1+0+0)
6. Дмитрий Абашев (ЯНАО) — +29,7 (0+1+1+0)
1-й этап. Тюмень
Женщины. Мега-масс-старт (12 км)
1. Анна Никулина (Новосибирская область) – 35.48,8 (0+0+1+0)
2. Валерия Васнецова (Пермский край) — +4,4 (0+1+0+0)
3. Евгения Павлова (Новосибирская область) — +19,9 (0+1+0+0)
4. Анастасия Егорова (Мурманская область) — +47,7 (0+1+0+1)
5. Ульяна Кайшева (Удмуртия) — +1.08,7 (0+2+0+0)
6. Ляйсан Бикташева (Новосибирская область) — +1.13,1 (0+1+1+1).
- 1 декабря 2019
-
11:22
-
09:50
- 30 ноября 2019
-
23:30
-
23:16
-
22:54
-
22:37
-
21:16
-
21:04
-
20:40
-
19:19
-
18:59
-
18:53
-
18:12
-
17:52
-
17:09
-
16:53
-
16:28
-
15:55
-
14:40
-
14:25
-
12:48
-
00:22
-
00:15
- 29 ноября 2019
-
20:39
-
19:52
-
16:23
-
14:31
-
13:16
-
12:41
-
09:27
-
09:10
-
00:07
- 28 ноября 2019
-
23:37
-
22:42
-
22:12