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Никулина и Сучилов выиграли мега-масс-старт на первом этапе Кубка России

Никулина и Сучилов выиграли мега-масс-старт на первом этапе Кубка России
Биатлон / Чемпионат России 0

На первом этапе Кубка России по биатлону прошли мега-масс-старты. В соревнованиях у женщин в Тюмени победительницей стала Анна Никулина. Она смогла опередить Валерию Васнецову и Евгению Павлову.

Соревнования у мужчин прошли в Ханты-Мансийске, победу одержал Семён Сучилов. Вторым стал Вадим Филимонов. Третьим финишировал Юрий Шопин.

Биатлон. Кубок России

1-й этап. Ханты-Мансийск
Мужчины. Мега-масс-старт (15 км)
1. Семен Сучилов (Ханты-Манисийск) — 41.29,5 (2+0+1+1)
2. Вадим Филимонов (Ханты-Мансийск) — +3,7 (0+0+0+1)
3. Юрий Шопин (Ульяновская область) — +13,9 (1+1+0+0)
4. Алексей Петров (Башкортостан) — +26,2 (0+1+1+1)
5. Антон Свотин (Псковская область) — +29,1 (0+1+0+0)
6. Дмитрий Абашев (ЯНАО) — +29,7 (0+1+1+0)

1-й этап. Тюмень
Женщины. Мега-масс-старт (12 км)
1. Анна Никулина (Новосибирская область) – 35.48,8 (0+0+1+0)
2. Валерия Васнецова (Пермский край) — +4,4 (0+1+0+0)
3. Евгения Павлова (Новосибирская область) — +19,9 (0+1+0+0)
4. Анастасия Егорова (Мурманская область) — +47,7 (0+1+0+1)
5. Ульяна Кайшева (Удмуртия) — +1.08,7 (0+2+0+0)
6. Ляйсан Бикташева (Новосибирская область) — +1.13,1 (0+1+1+1).

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