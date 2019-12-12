Расписание 2-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 в Хохфильцене

Второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 пройдёт в Хохфильцене (Австрия). Болельщиков ждёт биатлонный уик-энд с 13 по 15 декабря. В программе этапа спринтерские гонки и пасьюты, а также эстафеты.

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону 2019-2020 в Хохфильцене

13 декабря, 13:30. Спринт, 7,5 км Женщины

13 декабря, 16:20. Спринт, 10 км Мужчины

14 декабря, 13:30. Эстафета, 4х6 км Женщины

14 декабря, 16:55. Гонка преследования, 12,5 км Мужчины

15 декабря, 14:00. Гонка преследования, 10 км Женщины

15 декабря, 16:00. Эстафета 4х7,5 км Мужчины

Если спринтерские гонки и эстафеты пройдут уже на втором этапе подряд, то гонки преследования дебютируют в кубковом сезоне-2019/20. Напомним, на старт пасьюта биатлонисты выходят в том порядке, в котором они финишировали в спринте.

Календарь и подробное расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате»