Перед женской индивидуальной гонкой в Эстерсунде начался сильнейший снегопад

Сегодня, 5 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) должна состоятся женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 18:20 мск.
Однако погода может внести коррективы в проведение соревнований. Перед самым стартом стадион в Эстерсунде накрыл сильнейший снегопад.
Видео доступно на «Чемпионате».
Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая восьмой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (23-й), Лариса Куклина (48-й), Виктория Сливко (67-й), Тамара Воронина (72-й) и Кристина Резцова (87-й).
Действующая обладательница Кубка мира, двукратный призёр Олимпийских игр, итальянская биатлонистка Доротея Вирер стартует 11-й.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
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