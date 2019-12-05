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Перед женской индивидуальной гонкой в Эстерсунде начался сильнейший снегопад

Перед женской индивидуальной гонкой в Эстерсунде начался сильнейший снегопад
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 5 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) должна состоятся женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 18:20 мск.

Однако погода может внести коррективы в проведение соревнований. Перед самым стартом стадион в Эстерсунде накрыл сильнейший снегопад.

Видео доступно на «Чемпионате».

Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая восьмой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (23-й), Лариса Куклина (48-й), Виктория Сливко (67-й), Тамара Воронина (72-й) и Кристина Резцова (87-й).

Действующая обладательница Кубка мира, двукратный призёр Олимпийских игр, итальянская биатлонистка Доротея Вирер стартует 11-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

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