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Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Эстерсунде

Стал известен состав мужской сборной России по биа
Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0

Завтра, 7 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская эстафета. В состав сборной России вошли Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов, сообщает ТАСС. Старт гонки будет дан в 19:30 мск.

Напомним, по итогам двух стартовых гонок успешнее всего на Кубке мира выступает Матвей Елисеев — в его активе третье место в спринте и пятое — в индивидуальной гонке. Это позволяет ему располагаться на четвёртой строчке общего зачёта (82 очка).

Лидер сборной Александр Логинов в общем зачёте идёт седьмым (75 очков), Дмитрий Малышко располагается на 54-й строчке (2 очка), а Эдуард Латыпов (16 очков) на 37-й.

Первый этап Кубка мира по биатлону завершится женской эстафетной гонкой послезавтра, 8 декабря.

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