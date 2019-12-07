Малышко: немного не хватило на последний круг — хотел работать на максимум

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал выступление на втором этапе эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция. Спортсмен был вынужден уйти на один штрафной круг и передал эстафету восьмым.



«Неожиданно, но на первой стрельбе был сильный ветер. Сориентировался по поправкам. Первые два выстрела попал, успокоился, но потом пошли промахи. Почему? Не могу пока ответить на этот вопрос.



Не смотрел аналитику хода, но разгон был слабый. Хотел, чтобы кто-то вышел вперёд, но никто не поддержал — пришлось первый круг работать самому. Лыжи ехали отлично, даже на спуске никто не обходил.



Что касается состояния, то вроде отошёл от гонки, всё нормально. Немного не хватило на последний круг — хотел работать на максимум», — сказал Малышко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.