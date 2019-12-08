Воронина: удалось отстрелять кое-как
Российская биатлонистка Тамара Воронина прокомментировала выступление в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Воронина выступила на первом этапе и допустила три промаха на второй стрельбе. В итоге она передала эстафету лишь 16-й.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
«Ну да, расстроена, что не удалось хорошо отстрелять. Удалось отстрелять кое-как.
Какие мысли по поводу всего этапа? Он был растянутый, тяжело. Но более-менее. Сегодня немного нервничала перед стартом.
Как теперь будет дальше? Уже немного более знакомая обстановка, буду знать, как и что делать», — сказала Воронина корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию женской эстафеты.
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18:17Воронина: удалось отстрелять кое-как Эксклюзив
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