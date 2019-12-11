Этап Кубка мира по биатлону в Анси состоится в намеченные сроки

Третий этап Кубка мира по биатлону будет проходить в Анси (Франция), как и планировалось, с 19 по 23 декабря. Это было решено на собрании команд в австрийском Хохфильцене сегодня, 11 декабря, вечером, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, в IBU рассматривали вариант с проведением двух этапов в Хохфильцене подряд из-за отсутствия снега в Анси и неблагоприятного прогноза погоды.

После первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде на счету биатлонной сборной России одна бронзовая медаль. Её в спринте завоевал Матвей Елисеев. В зачёте Кубка наций мужская сборная России находится на третьем месте, женская команда — на пятом.



Второй этап Кубка мира по биатлону будет проходить в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 15 декабря.