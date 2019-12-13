Чепиков объяснил, почему российским биатлонистам будет сложно в Хохфильцене

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков объяснил, почему сборной России будет непросто приспособиться к особенностям трассы в Хохфильцене, где пройдёт второй этап Кубка мира.

«В Хохфильцене достаточно сложный подход к огневому рубежу: небольшой подъём, где надо справляться с пульсовыми характеристиками и дыханием. Ещё один важный аспект — это высокогорный этап, порядка одной тысячи метров над уровнем моря. Нам сложно будет адаптироваться к этому, учитывая, что мы не проводили сбор в высокогорье прямо перед стартом сезона. Зато это сделали французы, которые были на голову выше всех в Эстерсунде. В современном спорте многое решают детали, я считаю, что надо более качественно использовать эффект высотных тренировок», — приводят слова Чепикова «Известия».