Детьё – о серебре в спринте: рассчитывали, что в конце будут лучшие кондиции

Французский биатлонист Симон Детьё, который финишировал вторым в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), поделился впечатлениями от результата и рассказал, почему решил стартовать в последней группе спортсменов.
«Прекрасное начало сезона для себя. Было непросто стартовать из последней стартовой группы. Мы рассчитывали, что в конце будут наилучшие кондиции. В целом так оно и вышло. Меня называют лучшим биатлонистом, у которого нет победы на Кубке мира? Интересно. Команда подгоняла меня, но до первого места дотянуться было нереально. Не думаю, что сейчас я могу соперничать с Йоханнесом за победу в общем зачёте. Возможно, когда-нибудь», — передаёт слова Детьё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бё. Россиянин Александр Логинов занял третье место, четвёртым стал Матвей Елисеев.
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