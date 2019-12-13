Хованцев: Гараничева на «стойке» в спринте шатало и тошнило

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отметил, что пока не готов назвать состав мужской команды на эстафету в австрийском Хохфильцене. По его словам, многое будет зависеть от состояния спортсменов. Также он рассказал, что Евгений Гараничев испытывал недомогание во время спринтерской гонки.

«Состав на эстафету пока не буду называть. Посмотрим, как отдохнёт Латыпов, который не попал в пасьют и получит день отдыха. Латыпов, Поршнев и Малышко все будут рассматриваться. Конечно, тяжело бежать три гонки подряд. Если будет у кого-то из наших лидеров плохое состояние, освободим от эстафеты.

У Гараничева очень тяжёлое состояние. Когда он пришёл на стойку, его шатало и тошнило. Может быть, это начальная стадия заболевания. Посмотрим, что будет завтра и будет ли смысл его рассматривать на эстафету», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене пройдёт 15 декабря. Начало в 16:15 мск.