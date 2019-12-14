Малышко: Гросс кричал мне в спринте, он душой переживает за нас

Биатлонист Дмитрий Малышко, который занял 27-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, допустив два промаха на втором огневом рубеже, рассказал, как его подбадривал бывший старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс.

«Рикко кричал: «Ну как так? Как так?». Он, наверное, всё равно душой переживает за нас, ведь долгое время тренировались вместе.

Анатолий Хованцев был немного расстроен. Он предупреждал, чтобы я подходил к стрельбе с холодной головой. А после гонки сказал, что я заведомо проиграл рубеж, потерял концентрацию.

Повлияло ли как-то на это известие о решении Всемирного антидопингового агентства? Нет. Все спортсмены знали исход заранее. Никаких сюрпризов. В Хохфильцене мы заняты своим обычным делом. Других мыслей у нас нет», — передаёт слова Малышко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.