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Биркеланд выиграл масс-старт на Кубке IBU в Риднау, Халили – седьмой

Биркеланд выиграл масс-старт на Кубке IBU в Риднау, Халили – седьмой
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд стал победителем масс-старта на втором этапе Кубка IBU в Риднау (Италия). Он чисто отработал на всех четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал немец Роман Рес. Третьим стал ещё один представитель Норвегии Ховард Богетвейт.

Лучший результат среди россиян показал Саид Каримулла Халили. Он допустил один промах на третьем огневом рубеже и финишировал седьмым, проиграв победителю 39 секунд.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия
Мужчины. Масс-старт

1. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — 37:28.1 (0+0+0+0)
2. Роман Рес (Германия) — +6,7 (0+0+0+0)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +20,8 (0+1+0+0)…
7. Саид Каримулла Халили (Россия) — +39,0 (0+0+1+0)…
11. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +1:03,3 (1+0+0+1)…
21. Александр Поварницын (Россия) — +2:02.1 (1+0+0+3)…
23. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2:09.1 (1+0+1+1)…
26. Василий Томшин (Россия) — +2:36.4 (2+2+1+1).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 2, Риднау-валь-Риданна, Италия
Мужчины. Масс-старт-60 15 км
15 декабря 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Ларс-Хельге Биркеланд
Норвегия
37:28.1
2
Роман Рес
Германия
+6.7
3
Ховард Богетвейт
Норвегия
+20.8
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