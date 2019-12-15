Биркеланд выиграл масс-старт на Кубке IBU в Риднау, Халили – седьмой

Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд стал победителем масс-старта на втором этапе Кубка IBU в Риднау (Италия). Он чисто отработал на всех четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал немец Роман Рес. Третьим стал ещё один представитель Норвегии Ховард Богетвейт.

Лучший результат среди россиян показал Саид Каримулла Халили. Он допустил один промах на третьем огневом рубеже и финишировал седьмым, проиграв победителю 39 секунд.



Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия

Мужчины. Масс-старт



1. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — 37:28.1 (0+0+0+0)

2. Роман Рес (Германия) — +6,7 (0+0+0+0)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +20,8 (0+1+0+0)…

7. Саид Каримулла Халили (Россия) — +39,0 (0+0+1+0)…

11. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +1:03,3 (1+0+0+1)…

21. Александр Поварницын (Россия) — +2:02.1 (1+0+0+3)…

23. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2:09.1 (1+0+1+1)…

26. Василий Томшин (Россия) — +2:36.4 (2+2+1+1).