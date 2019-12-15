Биатлонистка сборной России Лариса Куклина организовала аукцион, чтобы исполнить новогоднюю мечту девочки Маши из детского дома города Азова. Спортсменка получила письмо Маши, адресованное Деду Морозу. Единственным лотом на аукционе стала бутылка шампанского, полученная в подарок за серебро в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Аукцион завершится 18 декабря в 12:00 мск.

«Аукцион! Для настоящих фанатов биатлона! К новогоднему столу бутылка шампанского (1,5 л), полученная за второе место на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Стартовая цена – 3000 рублей.

Друзья! Пишите свою цену в комментариях. Стоп аукциона 18 декабря в 12:00 мск.

Все вырученные деньги отправим девочке Маше из детского дома города Азова. Её мечта увидеть брата и стать биатлонисткой!» — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

В эстафете в российскую команду также вошли Кристина Резцова, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.