Поварницын стартует вторым в индивидуальной гонке на Кубке IBU в Обертиллиахе

Определены стартовые номера участников, которые завтра, 18 декабря, выйдут на старт мужской индивидуальной гонки на 15 км на третьем этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Обертиллиахе (Австрия). Первым из россиян на дистанцию отправится Александр Поварницын, он начнёт соревнования вторым.



В индивидуальной гонке выступят также российские биатлонисты Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Сидоров. Всего заявлено 132 спортсмена. Старт намечен на 15:45 мск.



Биатлон. Кубок IBU. Обертиллиах, Австрия

Мужчины. Индивидуальная гонка. Стартовые номера



2. Александр Поварницын (Россия)

35. Карим Халили (Россия)

53. Василий Томшин (Россия)

61. Кирилл Стрельцов (Россия)

84. Ильназ Мухамедзянов (Россия)

104. Евгений Сидоров (Россия)