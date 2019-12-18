Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Россиянин Халили стал четвёртым в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU

Россиянин Халили стал четвёртым в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU
Биатлон / Кубок IBU 0

Украинский биатлонист Сергей Семёнов стал победителем короткой индивидуальной гонки на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место занял немец Лукас Фрачер, третьим стал норвежец Ларс-Хельге Биркеланд.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Саид Каримулла Халили, ставший четвёртым. За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах
Мужчины. Короткая индивидуальная гонка. 15 км
1. Сергей Семёнов (Украина) — 40.36,9 (1).
2. Лукас Фрачер (Германия) — +50,7 (2).
3. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +1.00,8 (2).
4. Саид Каримулла Халили (Россия) — +1.20,2 (1).
5. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — +1.31,1 (1)...
20. Кирилл Стрельцов (Россия) — +3.02,1 (3)...
27. Александр Поварницын (Россия) — +3.48,9 (5)...
31. Василий Томшин (Россия) — +4.00,7 (4)...
68. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +6.37,9 (6)...
85. Евгений Сидоров (Россия) — +8.28,9 (5).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 3, Обертиллиах, Австрия
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
18 декабря 2019, среда. 12:30 МСК
Окончено
1
Сергей Семёнов
Украина
40:36.9
2
Лукас Фрачер
Германия
+50.7
3
Ларс-Хельге Биркеланд
Норвегия
+1:00.8
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019