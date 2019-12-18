Россиянин Халили стал четвёртым в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU

Украинский биатлонист Сергей Семёнов стал победителем короткой индивидуальной гонки на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место занял немец Лукас Фрачер, третьим стал норвежец Ларс-Хельге Биркеланд.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Саид Каримулла Халили, ставший четвёртым. За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах

Мужчины. Короткая индивидуальная гонка. 15 км

1. Сергей Семёнов (Украина) — 40.36,9 (1).

2. Лукас Фрачер (Германия) — +50,7 (2).

3. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +1.00,8 (2).

4. Саид Каримулла Халили (Россия) — +1.20,2 (1).

5. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — +1.31,1 (1)...

20. Кирилл Стрельцов (Россия) — +3.02,1 (3)...

27. Александр Поварницын (Россия) — +3.48,9 (5)...

31. Василий Томшин (Россия) — +4.00,7 (4)...

68. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +6.37,9 (6)...

85. Евгений Сидоров (Россия) — +8.28,9 (5).