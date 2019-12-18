Россиянин Халили стал четвёртым в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU

Украинский биатлонист Сергей Семёнов стал победителем короткой индивидуальной гонки на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место занял немец Лукас Фрачер, третьим стал норвежец Ларс-Хельге Биркеланд.
Лучший результат среди россиян продемонстрировал Саид Каримулла Халили, ставший четвёртым. За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.
Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах
Мужчины. Короткая индивидуальная гонка. 15 км
1. Сергей Семёнов (Украина) — 40.36,9 (1).
2. Лукас Фрачер (Германия) — +50,7 (2).
3. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +1.00,8 (2).
4. Саид Каримулла Халили (Россия) — +1.20,2 (1).
5. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — +1.31,1 (1)...
20. Кирилл Стрельцов (Россия) — +3.02,1 (3)...
27. Александр Поварницын (Россия) — +3.48,9 (5)...
31. Василий Томшин (Россия) — +4.00,7 (4)...
68. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +6.37,9 (6)...
85. Евгений Сидоров (Россия) — +8.28,9 (5).
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