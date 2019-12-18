Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в Анси

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону объявил состав команды на третий этап Кубка мира, который пройдёт в Анси (Франция) с 19 по 22 декабря, сообщает Sport1.

Биатлон. Этап Кубка мира. Анси. Состав сборной Германии

Женщины

Марион Дайгентеш, Марен Хаммершмидт, Денизе Херрман, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс.

Мужчины

Бенедикт Долль, Филипп, Хорн, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Симон Шемпп.

Расписание стартов

19 декабря, 16:15. Спринт, 10 км. Мужчины.

20 декабря, 16:15. Спринт, 7,5 км. Женщины.

21 декабря, 15:00. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

21 декабря, 17:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины.

22 декабря, 14:10. Масс-старт, 15 км. Мужчины.

22 декабря, 16:15. Масс-старт, 12,5 км. Женщины.