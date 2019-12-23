Польховский стал вице-президентом СБР по обеспечению сборных команд

Заслуженный тренер России Валерий Польховский решением правления Союза биатлонистов России (СБР) избран на вновь учреждённую должность вице-президента СБР по обеспечению сборных команд, сообщает РИА «Новости».

В этой должности Польховский будет заниматься материальным и прочим обеспечением деятельности всех сборных команд.

С 2002 по 2007 год Польховский был старшим тренером женской сборной России, с 2009 по 2011 год работал старшим тренером резерва российской команды, а в 2011–2012 годах занимал пост главного тренера сборной России. В 2013 году был переведён на должность советника бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушёл из биатлона после Олимпиады в Сочи. В последние несколько лет Польховский работал с командами Беларуси и Казахстана.