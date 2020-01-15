Экхофф — о лидерстве в общем зачёте: жёлтый – мой любимый цвет

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Сегодняшний успех позволил ей возглавить общий зачёт Кубка мира. Напомним, лидер общего зачёта выходит на гонке в жёлтом бибе.
«В чём секрет моей стрельбы? Да ни в чём. Просто поработала над стрельбой, и важно, что я сейчас могу доверять своему оружию. У меня хорошая винтовка.
Сегодня здорово сработала и сервис-бригада, так что это не только мой успех. Я теперь в жёлтой майке. Не знаю, как это будет. Спрошу у Вирер. Она говорит, что из-за этого много давления. Но жёлтый – мой любимый цвет», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Лучшей в спринтерской гонке среди российских биатлонисток стала Лариса Куклина. Избежав промахов, она финишировала с 36-м временем.
- 15 января 2020
-
19:40
-
19:32
-
19:12
-
19:12
-
19:02
-
18:48
-
18:40
-
18:21
-
18:18
-
18:06
-
17:44
-
17:39
-
17:30
-
16:53
-
16:44
-
16:29
-
15:56
-
15:27
-
15:09
-
14:20
-
14:00
-
13:52
-
13:44
-
12:12
-
11:48
-
10:34
-
10:17
-
09:46
-
09:30
-
09:30
- 14 января 2020
-
21:28
-
21:27
-
20:12
-
19:14
-
18:23