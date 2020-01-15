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Экхофф — о лидерстве в общем зачёте: жёлтый – мой любимый цвет

Экхофф — о лидерстве в общем зачёте: жёлтый – мой любимый цвет
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Сегодняшний успех позволил ей возглавить общий зачёт Кубка мира. Напомним, лидер общего зачёта выходит на гонке в жёлтом бибе.

«В чём секрет моей стрельбы? Да ни в чём. Просто поработала над стрельбой, и важно, что я сейчас могу доверять своему оружию. У меня хорошая винтовка.

Сегодня здорово сработала и сервис-бригада, так что это не только мой успех. Я теперь в жёлтой майке. Не знаю, как это будет. Спрошу у Вирер. Она говорит, что из-за этого много давления. Но жёлтый – мой любимый цвет», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Лучшей в спринтерской гонке среди российских биатлонисток стала Лариса Куклина. Избежав промахов, она финишировала с 36-м временем.

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