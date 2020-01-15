Резцова: прыгала в эти дурацкие подъёмы, и такое отставание — шок

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Германия). Допустив один промах, она финишировала с 42-м временем.
«Да, это был реальный шок от такого отставания. Я реально работала нормально сегодня, не было сильного западения, не было сильной усталости. Я терпела, прыгала в эти дурацкие подъёмы. Ну они реально давались легче, чем в Оберхофе, где ногами мы проигрывали меньше. Причём с теми лыжами, которые вообще не ехали там. Здесь лыжи выкатывали здорово на спуск, ловила себя на мысли, что на высокой скорости иду.
Что теперь с этим всем делать? Бороться! Сегодня проиграли, а послезавтра не проиграем. Эстафету я, конечно, готова бежать, если меня поставят. Вообще без вопросов», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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