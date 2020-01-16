Фуркад упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Елисеев опустился на 11-е место

Семикратный обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Мартен Фуркад после победы в спринтерской гонке в Рупольдинге (Германия) упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира. Теперь в его активе 447 очков.
На второе место вышел соотечественник Фуркада Симон Детьё (392). На третью строчку поднялся ещё один француз Кентен Фийон Майе (382).
Пропускающий этапы в Оберхофе и Рупольдинге норвежец Йоханнес Бё (374) откатился на четвёртое место. Пятым идёт россиянин Александр Логинов (359). Матвей Елисеев (281) опустился на 11-е место.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт после 10 гонок
1. Мартен Фуркад (Франция) – 447.
2. Симон Детьё (Франция) – 392.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 382.
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374.
5. Александр Логинов (Россия) — 359.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 355.
7. Эмильен Жаклен (Франция) — 342.
8. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 301.
9-10. Йоханнес Дале (Норвегия) — 290.
9-10. Бенедикт Долль (Германия) — 290.
11. Матвей Елисеев (Россия) – 281.
Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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