Фуркад упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Елисеев опустился на 11-е место

Семикратный обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Мартен Фуркад после победы в спринтерской гонке в Рупольдинге (Германия) упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира. Теперь в его активе 447 очков.



На второе место вышел соотечественник Фуркада Симон Детьё (392). На третью строчку поднялся ещё один француз Кентен Фийон Майе (382).



Пропускающий этапы в Оберхофе и Рупольдинге норвежец Йоханнес Бё (374) откатился на четвёртое место. Пятым идёт россиянин Александр Логинов (359). Матвей Елисеев (281) опустился на 11-е место.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт после 10 гонок



1. Мартен Фуркад (Франция) – 447.

2. Симон Детьё (Франция) – 392.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 382.

4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374.

5. Александр Логинов (Россия) — 359.

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 355.

7. Эмильен Жаклен (Франция) — 342.

8. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 301.

9-10. Йоханнес Дале (Норвегия) — 290.

9-10. Бенедикт Долль (Германия) — 290.

11. Матвей Елисеев (Россия) – 281.



Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».