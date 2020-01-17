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Тренер сборной Украины Санитра: мы на правильном пути перед чемпионатом мира

Тренер сборной Украины Санитра: мы на правильном пути перед чемпионатом мира
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление спортсменов национальной команды в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Артём Прима показал 8-й результат, Дмитрий Пидручный — 10-й, Сергей Семёнов — 36-й, Антон Дудченко — 37-й.

«Было очень приятно находиться на стрельбище и следить за стрельбой наших ребят! Все четверо с нулями и хорошим ритмом! Да и по трассе сработали здорово! Я ещё утром видел, что они очень хотели себя проявить, были настроены показать максимум в гонке. Двое в десятке при такой конкуренции — очень хороший результат! Значит, мы на правильном пути перед чемпионатом мира.

Да, цветочная церемония была близко, но прошла только половина сезона и чемпионат мира нескоро — готовимся всё-таки к нему. Сейчас будем готовиться к эстафете — исходя из сегодняшних результатов, можем с позитивом смотреть на субботний старт!» — приводит слова Санитры Вiathlon.com.ua.

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