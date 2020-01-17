Елисеев будет соперничать с Фуркадом на втором этапе эстафеты в Рупольдинге

Тренеры мужской сборной России по биатлону назвали состав команды на эстафету 4х7,5 км, которая пройдёт завтра, 18 января, в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.

На первом этапе старт возьмёт Евгений Гараничев, второй этап доверен Матвею Елисееву, третий – Эдуарду Латыпову. Финишёром сборной России станет Александр Логинов.

Сборная России выйдет на старт под четвёртым номером. Первый номер достался норвежцам, второй – французам, третий – немцам. Также отметим, что лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад побежит на втором этапе. Финишёром у сборной Норвегии будет Ветле Шостад Кристиансен, у французов — Кентен Фийон Майе, у немцев — Бенедикт Долль.

Мужская эстафета 4х7,5 км начнётся в Рупольдинге 18 января в 16:15 мск.