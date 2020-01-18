Вита Семеренко: состав у нас боевой, «пенсионерский». Мы должны быть на пьедестале!

Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала выступление национальной команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменки заняли шестое место. Вита выступала на первом этапе.



«Конечно, я ставила задачу — стрелять чисто, без дополнительных патронов. И быть как можно ближе к лидеру или лидером передать эстафету, чтобы девчонки справились. Всё-таки мы должны быть на пьедестале! Хотелось бы… Ну не должны, но верю, что мы будем на пьедестале. Состав у нас боевой, „пенсионерский“. Это для нас как будто стимул. Пускай называют нас „пенсионерками“, но внутренне мы себя так не ощущаем.



Итоги подводят в конце сезона, поэтому сейчас что-то говорить не имеет смысла. Знаю только одно: нужно работать над равнинным участком, потому что я очень много там проигрываю. Сегодня был проигрыш именно из-за равнины. В подъём, вроде бы, держишься, а только начинается равнина… Вчера на тренировке массажист Миша посоветовал не разворачивать носки, не толкаться по сторонам. Нужно работать над техникой», — приводит слова Семеренко Biathlon.com.ua.

Сегодня, 18 января, олимпийские чемпионки сёстры Вита и Валентина Семеренко отмечают день рождения.