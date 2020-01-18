Елисеев: к лыжам сегодня претензий нет — только к себе

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсмен отметил прогресс сборной Китая, тренером которой является легендарный Уле-Эйнар Бьорндален.
«Если говорить о ходе, то к лыжам претензий нет — только к себе. Погода? Проскакивали не очень приятные мысли, ведь не всегда можно подобрать хорошую структуру по таким условиям. К счастью, всё получилось. На второй «стойке» замёрзли руки и просто не смог ухватить патрон должным образом.
Удивляет прогресс китайских биатлонистов, это интересно. Возможно ли так быстро набрать? У них была школа. Лет 10–15 назад они были очень конкурентоспособными. Не на пустом месте всё это, база у них есть», — передаёт слова Елисеев корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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