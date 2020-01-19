Белозёров: Логинов пропустил ключевой сбор команды. Думаю, дома он работал некачественно

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров остался недоволен подготовкой лидера команды Александра Логинова к сезону.
«С 22 сентября 2019 года Логинов провёл дома почти месяц, пропустив ключевой сбор в Рамзау по семейным обстоятельствам. Не думаю, что он сделал тот объём работы, который позволял бы ему теперь иметь хороший потенциал для реализации. Понимаю это чётко, потому что в моей концепции октябрь — базовый месяц, и мы с командой очень плодотворно поработали в Австрии.
Логинов приехал в Тюмень, и там меня насторожил один эпизод. Они дружат с Антоном Бабиковым, обычно на всех восстановительных тренировках в первой зоне катаются вместе. Вдруг вижу, что идут раздельно. Спросил у Логинова, что такое. А он — я не могу гулять с такой скоростью, как Антон. Мы неплохо добавили в Рамзау, а Саше этой работы не хватило.
Лучше бы спортсмен не тренировался июнь. Но октябрь… Если хочешь заходить в сезон с хорошей базовой подготовкой, октябрь нужен. У тех же норвежцев тренировочные объёмы говорят то же самое: октябрь у всех очень-очень плодотворный.
Наверное, мы могли настоять на его присутствии в Рамзау, но на тот момент были сложности с передачей ролей, кто кого тренирует. Саня — не очень разговорчивый парень, поэтому я много взаимодействую с его тренерами, Касперовичем и Кугаевским. Если что, отношения хорошие, проблем нет. Но я даже не знал, что Логинов пропустит сбор.
Только накануне отъезда мне позвонил Кугаевский: «Ты знаешь, что Саша не едет в Рамзау?» — «Зашибись, я — нет. А правление знает?». — «Нет, вот тебе и говорю».
Представьте, приезжаю на сбор, а у меня там нет Логинова. Это шумиха, и мы в очередной раз дураки. Причём правление с меня спросит: ты старший тренер, только что вступил в должность и не знаешь, где у тебя лидер.
Я дошёл сначала до Касперовича, потом до самого Саши. Он объяснил, что жена вот-вот родит. Попросил его сообщить эту позицию руководству и задал вопрос насчёт тренировок. Они с Касперовичем сказали, что с планом всё в порядке, работа у них будет. У нас доверительное общение, поэтому дальше я лезть не стал. Как эта работа была выполнена в октябре? Думаю, не совсем качественно», — цитирует Белозёрова Sports.ru.
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