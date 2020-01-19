Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге, Куклина – 19-я

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Она пробежала дистанцию за 34 минуты 8,7 секунды, допустив один промах.
Второй стала представительница Словакии Паулина Фиалкова. Она уступила Экхофф 46,3 секунды. Бронзовая награда досталась шведке Ханне Эберг (+55,1).
Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, он финишировала 19-й с отставанием в 2 минуты 4,5 секунды. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Гонка преследования 10 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 34.08,7 (1 промах)
2. Паулина Фиалкова (Словакия) — +46,3 (2)
3. Ханна Эберг (Швеция) — +55,1 (2)...
19. Лариса Куклина (Россия) — +2.04,5 (2)...
27. Ирина Старых (Россия) — +2.30,2 (2)...
34. Кристина Резцова (Россия) +2.49,1 (3)...
44. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3.42,5 (5).
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