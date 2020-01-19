Фиалкова: видела, что у Эберг проблемы, поэтому просто улетела от неё

Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова прокомментировала второе место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).



«Невероятно счастлива, что вернулась на подиум. Чувствовала огромное давление, что не могу показать результат. На последнем круге видела, что у Эберг проблемы, поэтому вскочила на подъём и просто улетела от неё. Перед сезоном я получила серьёзную травму колена, выбившую меня из строя и полностью испортившую начало сезона. Рада, что форма постепенно возвращается», — передаёт слова Фиалковой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Гонку преследования выиграла лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф. Бронзовая награда досталась шведке Ханне Эберг. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, она финишировала 19-й с отставанием на 2 минуты 4,5 секунды.