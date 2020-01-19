Фуркад опережает Й. Бё на 133 очка в общем зачёте КМ перед этапом в Поклюке

Французский биатлонист Мартен Фуркад упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. За время отсутствия норвежца Йоханнеса Бё, который пропустил два январских этапа из-за рождения ребёнка, Фуркад выиграл все четыре личные гонки.
Бё-младший опустился уже на седьмое место, пропустив вперёд и россиянина Александра Логинова, который занимает пятую позицию.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
После 11 гонок
1. Мартен Фуркад (Франция) – 507.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 436.
3. Симон Детьё (Франция) – 435.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 391.
5. Александр Логинов (Россия) – 390.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 380.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374…
11. Матвей Елисеев (Россия) – 299.
Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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