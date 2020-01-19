Фуркад опережает Й. Бё на 133 очка в общем зачёте КМ перед этапом в Поклюке

Французский биатлонист Мартен Фуркад упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. За время отсутствия норвежца Йоханнеса Бё, который пропустил два январских этапа из-за рождения ребёнка, Фуркад выиграл все четыре личные гонки.

Бё-младший опустился уже на седьмое место, пропустив вперёд и россиянина Александра Логинова, который занимает пятую позицию.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

После 11 гонок

1. Мартен Фуркад (Франция) – 507.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 436.

3. Симон Детьё (Франция) – 435.

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 391.

5. Александр Логинов (Россия) – 390.

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 380.

7. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374…

11. Матвей Елисеев (Россия) – 299.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».